Смотрите Вести в 9 утра: Фронтовой привет от владимирских защитников 26 миллионов, которые...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Фронтовой привет от владимирских защитников26 миллионов, которые обратились в пыль.В кадетском корпусе города Радужный к ремонту спортзала приступил новый подрядчик.Заслуженная награда.Лучшие из лучших. Губернатор Владимирской области поздравил чемпионов - спортсменов 33-го региона.Интересное в сети.Фронтовой привет от владимирских защитников, рыцари на внедорожниках и яркие кадры гонки "Вязниковский венец" - чем запомнилась прошедшая неделя в сЕти?