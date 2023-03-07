Смотрите Вести в 9 утра: Фронтовой привет от владимирских защитников
26 миллионов, которые...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Фронтовой привет от владимирских защитников
26 миллионов, которые обратились в пыль.
В кадетском корпусе города Радужный к ремонту спортзала приступил новый подрядчик.
Заслуженная награда.
Лучшие из лучших. Губернатор Владимирской области поздравил чемпионов - спортсменов 33-го региона.
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Фронтовой привет от владимирских защитников, рыцари на внедорожниках и яркие кадры гонки "Вязниковский венец" - чем запомнилась прошедшая неделя в сЕти?