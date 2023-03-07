Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с женщинами-врачами и медсестрами, которые работают в новых регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с женщинами-врачами и медсестрами, которые работают в новых регионах.Градоначальник выразил восхищение мужеством медиков, выполняющих работу с риском для жизни.По словам мэра, с ноября 2022 года столичные врачи приняли более шести тысяч детей в Луганской республике. Многие из ребят не проходили диспансеризацию годами."Там посменно работали бригады московских врачей и медсестер: 29 сотрудников из 18 медорганизаций", – сообщил Собянин в своем .Также градоначальник отметил вклад медиков, которые помогают детям из новых регионов в Москве. Он поблагодарил врачей за высочайший профессионализм.В рамках договора о помощи новым регионам столичные врачи провели в Донецке и Луганске более 10 тысяч операций. Медики поставили первичные диагнозы 4 955 детям, а 1 070 взяты на диспансерный учет.