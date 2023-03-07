Возбуждено уголовное дело.

В Юрьев-Польском районе застрелена семейная пара, а их сосед покончил жизнь самоубийством. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.В селе Федосьино около 9 утра местные жители обнаружили мужчину и женщину, которых застрелили в своей машине. На кладбище был найден ещё один труп - их соседа. Он покончил жизнь самоубийством.Как пояснили в пресс-службе СУ СК, из-за длительного конфликта сосед решил убить супружескую пару, которая находилась в салоне автомобиля около своего дома. Душегуб выстрелил в них из ружья. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте происшествия. После совершённого преступления мужчина свёл счеты с жизнью.Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выезжала ио прокурора района Марина Смирнова.«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины трагедии», - резюмировали в ведомстве.