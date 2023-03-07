Модные футболки, джинсы, стильные браслеты. На этой ярмарке можно найти что угодно. Приносят товар сами гости, а любой желающий бесплатно забирает с собой то, что понравилось. Такой

Модные футболки, джинсы, стильные браслеты. На этой ярмарке можно найти что угодно. Приносят товар сами гости, а любой желающий бесплатно забирает с собой то, что понравилось. Такой бесплатный рынок обмена называют – фримаркет. Среди владимирской молодежи он становится все популярнее. Катя, гость ярмарки Я пришла сюда за бирюльками. За чем-нибудь мелким, но нужным, интересненьким. Вот