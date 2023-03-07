Владимирские школьники сдают Всероссийские проверочные работы. В этом году они обязательны для...

Владимирские школьники сдают Всероссийские проверочные работы.В этом году они обязательны для учащихся среднего звена. Для старшеклассников их проводят по решению школ.Ученики 10 и 11 классов уже приступили к сдаче зачетов. С пятнадцатого марта испытания стартуют в классах с четвертого по восьмой. Обязательны для каждой параллели - русский язык и литература. В четвертых классах к этим предметам добавляется "Окружающий мир", в пятых - биология и история, в седьмых - иностранные языки. ВПР по двум предметам для учеников шестых - восьмых классов удут определять случайным образом, то есть школьники не будут знать заранее, какие проверочные работы их ждут. Впервые в этом году пройдут ВПР углубленного уровня по математике и физике.