Во Владимире в марте пройдут рейды по выявлению недобросовестных водителей. Особое внимание будет уделяться любителям сесть за руль подшофе, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Одно из

Во Владимире в марте пройдут рейды по выявлению недобросовестных водителей. Особое внимание будет уделяться любителям сесть за руль подшофе, сообщили в пресс-службе областного УМВД. Одно из таких мероприятий проходит накануне праздника 8 марта. Также рейды во Владимире пройдут 17, 25 и 31 марта. ГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит