Во Владимирской области сотрудники МЧС сняли пропавшего кота с электрического столба. В...

Во Владимирской области сотрудники МЧС сняли пропавшего кота с электрического столба.В Гусь-Хрустальном домашний кот Томас еще 5 марта убежал из дома на улицу. Семья Корякиных - мама, папа, дети - старший Максим, Даниил, Андрей и 3 месячный Кирилл - очень за него беспокоились. Искали его повсюду, а нашли сидящим на электрическом столбе под напряжением.На помощь пришли сотрудники МЧС и бригада электриков. Столб обесточили, ипомощник начальника караула пожарно-спасательной части №19 Александр Шувалов при помощи трёхколенной лестницы снял кота и вернул его счастливым хозяевам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области..Кот в полном порядке, а семья Корякиных выражает огромную благодарность сотрудникам МЧС России.Фото и видео пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области