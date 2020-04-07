07.04.2020

2020-04-07 13:45:06

На руководителя свинокомплекса в Лесном завели уголовные дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ЗАО по свиноводству «Владимирское» в Лесном. Он подозревается в сокрытии доходов и невыплате заработной платы.

По данным следствия, руководитель в период с октября 2019 по март 2020 года нарушал налоговое и трудовое законодательства.

По предварительным данным, на основании распорядительных писем директора ЗАО от государственного финансового контроля сокрыто более 9 миллионов рублей.

Финансово-экономическая оценка деятельности предприятия продолжается, размер сокрытого дохода уточняется.

Также установлено, что гендиректор, как частично, так и в полном объеме не выплачивал заработную плату работникам предприятия.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны 36 граждан, которые не получили денежное вознаграждение за свой труд в общем размере около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Число потерпевших и размер задолженности по заработной плате уточняется.

Руководитель ЗАО объяснил свои действия производственными и финансовыми трудностями. Возмещение причиненного государству и гражданам ущерба планирует произвести за счет ожидаемых инвестиций.

Уголовное дело возбуждено во взаимодействии с прокуратурой города Владимира и МИФНС № 10 по Владимирской области.