Ольга Понизова известна благодаря фильму Все будет хорошо. В 2007 году знаменитость пропала с экранов.

Ольга Понизова известна благодаря фильму "Все будетхорошо". В 2007 году знаменитость пропала с экранов.Актриса Ольга Понизова родилась 8 марта 1974 года в Москве. Сранних лет Ольга посещала занятия в киношколе и уже в 15 лет дебютировала на экране.Впервые Понизова снялась в небольшой роли в фильме режиссера НиколаяАлександровича "Не сошлись характерами".Будучи студенткой Щукинского училища, девушка попала в картину"Грех. История страсти". Ее партнером был Александр Абдулов. После выпускного артистку взяли в проект "Все будет хорошо",который и прославил ее на всю страну.На пике славы Понизова неожиданно для всех ушла в тень. Какоказалось, артистка стала супругой телевизионного продюсера Андрея Челядинова иродила сына Никиту. Материнство поглотило Ольгу, она посвятила себя родным. Звездакартины "Все будет хорошо" легко отказалась от профессии. Ольга нераз признавалась в интервью, что публичность ее тяготит.Вернуться к работе Понизову вынудил развод. Бывший мужпомогал Ольге финансово, однако ей захотелось стать самостоятельной. Артисткаустроилась в "Театр Луны". Спустя время вышел сериал с участиемПонизовой "Зал ожидания". Затем актрису взяли в московский ТЮЗ. Именнотам Ольга поняла, что театральные подмостки ей милее съемочных площадок. В 2007году вышла последняя киноработа артистки – комедия "Ты всегда будешь сомной".Личная жизнь знаменитости не складывалась. Ольга всю любовьи внимание дрила единственному сыну Никите. Наследник радовал Понизову успехами– он окончил школу и поступил в вуз. 3 июля 2015 года Никита погиб в ДТП.Отпрыску знаменитости было всего 20 лет.Смерть сына стала страшным ударом для Ольги Понизовой. Артисткаот всех отгородилась, перестала выходить на связь с друзьями и коллегами.Знаменитость уволилась из театра. Репортеры приезжали в московскую квартиру Ольги,но и там ее не было.Ходили слухи, что звезда театра и кино ушла в монастырь. По другим данным знаменитость занимаетсяблаготворительностью.