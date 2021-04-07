Место отдыха благоустроит «Автодор».

Во Владимире жителям микрорайона «Мостострой» в рамках компенсации за вблизи их домов трассы М-12 «Москва-Казань» обещают оборудовать пляж. Место отдыха представители «Автодора» планируют благоустроить на Банном озере.Подходы к водоёму будут только со стороны микрорайона. Местные жители попросили госкомпанию закрепить намерения на бумаге, но те согласились лишь огласить их на видеокамеру.По мнению дорожников, благоустройство озера нельзя изложить в официальных документах.Первый заместитель председателя правления «Автодора» Алексей Борисов добавил, что стройка продлится до 2024 года, поэтому об обещаниях жители смогут ещё не раз.Между тем, недовольство проектом новой дороги высказывают не только в столице Владимирской области. В Петушинском районе порядка 200 жителей деревни Старые Омутищи коллективный протест против возведения автомагистрали.Граждане составили коллективное обращение к властям. Люди утверждают, что во время проектирования не были уведомлены о планах строительства автобана. Также им не по душе вырубка леса возле их населённого пункта.