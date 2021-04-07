Ему вменяют хищение 170 тысяч рублей.

Во Владимире подрядчика, строившего ФАПы в Судогодском районе, осудят за мошенничество. Ему вменяют хищение 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.В 2019 году одна из компаний выиграла электронный аукцион на поставку и сборку фельдшерско-акушерского пункта в посёлке . На эти цели было выделено более 8,2 млн рублей.По версии следствия, фирма не выполнила часть работ, прописанных в смете. Кроме того, к возведению медучреждения привлекались граждане, с которыми директор не оформлял трудовые договоры. В результате ущерб от приписок оценён в 100 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, ещё 70 тысяч похищено при строительстве ФАПа в селе Картмазово.Свою вину подрядчик не признал. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.Напомним, что ранее в областной столице по ходатайству следствия бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову и её предполагаемого подельника. Оба в растрате 1,3 млн рублей при строительстве ФАПов.