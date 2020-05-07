Анна Банщикова и Александр Макогон рассказали о судьбе героев сериала Ищейка. Продолжение популярного детектива обещает быть интересным.

Анна Банщикова и Александр Макогон рассказали о судьбегероев сериала "Ищейка". Продолжение популярного детектива обещает бытьинтересным.По словам Банщиковой, в следующем, пятом сезоне теленовеллы,вновь появится ее младшая дочь Маша. Девочка продолжит играть роль сына центральногоперсонажа Александры Кушнир.Партнер звезды сериала "Ищейка" Александр Макогон отметил, что маленькая Маша оказалась очень талантливой актрисой. Ребенок органично живет в кадре, малышкене требуется несколько дублей, как это обычно бывает с опытными артистами. "Еетолько снимай", – сказал Макогон в прямом эфире инстаграм-аккаунта Банщиковой.Александр также пообещал поклонникам продолжение любовнойлинии между главными героями. Персонажи будут вместе, правда,в каком качестве пока неясно. Артист отметил, что при просмотре четвертогосезона "Ищейки" был крайне возмущен. Избранница его персонажа оставила ключи другомумужчине. Александра Кушнир предпочла Петра Иноземцева, роль которого исполнил Дмитрий Миллер.24 Апр 2020 в 5:43 PDTОтметим, что Макогон и Миллер соперники только на экране. В реальнойжизни знаменитости близко дружат. Сериал "Ищейка" можно смотретьонлайн .