Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, что коронавирус в России ведет себя необычно. Кроме того, он выразил сомнение в необходимости ужесточения карантина.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, что коронавирус в России ведет себя необычно. Кроме того, он выразил сомнение в необходимости ужесточения карантина.Коронавирус в России развивается не так, как в других странах. Соответственно, и полностью копировать международный опыт борьбы с болезнью не стоит. Этого, по словам Геннадия Онищенко, и не происходит.Бывший главный санитарный врач отметил, что в России внимательно изучают действия других стран для борьбы с эпидемией, однако и учитывают тот факт, что в нашей стране болезнь ведет себя странно. "Коронавирус делает поправки на наши региональные особенности", – цитирует Геннадия Онищенко.Как показывает статистика, на сегодня коронавирус в России в разных регионах страны демонстрирует разные показатели распространения. Соотвественно, и борьба с болезнью должна идти с упором на конкретные показатели, а не на общую ситуацию.Тем не менее, Геннадий Онищенко выразил сомнение в необходимости ужесточения карантина в России. Тут он призвал опираться на опыт других стран, где распространение эпидемии уже взято под контроль."Вирус сейчас уже выдыхается", – заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке. И даже в условиях карантина, считает он, экономика в России должна оставаться в рабочем состоянии.6 Апр 2020 в 10:03 PDT