Местный житель подозревается в шести кражах чужого имущества.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении 46-летнего безработного жителя города Мурома. Мужчина подозревается в совершении серии имущественных преступлений.С начала февраля до начала апреля текущего года было совершено пять краж из подвальных помещений, расположенных в одном из жилых домов города, и из хозяйственной постройки в садоводческом товариществе. Злоумышленник, взламывая замки, проникал в постройки, откуда похитил консервированные продукты питания, велосипед, колеса от велосипеда и садовые инструменты. Общая сумма материального ущерба, причиненная собственникам, составила около 9 тысяч рублей.Безработный 46-летний местный житель, подозреваемый в совершении данных преступлений, был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Мурома.Задержанный дал признательные показания. Похищенное имущество он успел продать.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.