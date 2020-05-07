Уже давно в СМИ муссируются слухи, будто Сергей Жигунов переживает не лучшие времена. А теперь появилась информация, будто гардемарин лишился дома, бани, гаража и целого земельного участка.

Уже давно в СМИ муссируются слухи, будто Сергей Жигунов переживает не лучшие времена. А теперь появилась информация, будто "гардемарин" лишился дома, бани, гаража и целого земельного участка.Больше пяти лет Сергей Жигунов не может погасить многомиллионные долги. Артист взял внушительный кредит в банке на съемки фильма.В настоящее время продюсеру осталось вернуть порядка 15 миллионов рублей вместе с пени, а недвижимости и активов у него уже почти не осталось.Стало известно, что несколько месяцев назад Сергей Жигунов остался без недвижимости, которая была у него во Владимирской области. Дом площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж (131 кв. м), баня (121 кв. м), а также земельный участок размером 1,3 га в поселке Залесье ушли с молотка по минимальной стоимости в результате открытого аукциона, который устроил банк.Общая сумма, которую удалось выручить, составила чуть больше девяти миллионов рублей, компетентно сообщает .По некоторой информации, сейчас у Сергей Жигунова осталась лишь одна квартира в Москве и пара автомобилей. Впрочем, артист сражается за свое жилье на Мосфильмовской улице. Эта недвижимость также была отдана в счет долга и ушла с молотка на публичных торгах, однако продюсер убежден, что ее продали на 25% ниже рыночной стоимости. Пока суд не на стороне артиста, но в конце апреля тот подал новую апелляцию.Ранее появилась новость о том, что Сергей Жигунов расстался с женой Верой Новиковой и теперь делит с ней имущество. Однако сам артист заявил, что этого "нет и не будет", вероятно, имея в виду, что делить попросту нечего. Говорят, продюсер снова расстался с женой и опять из-за нового увлечения.Сейчас Сергей Жигунов с Викторией Ворожбит, которая, по мнению наблюдательных фанатов, невероятно похожа на его бывшую любовницу Анастасию Заворотнюк. Поклонники провели собственное расследование, согласно которому влюбленные живут вместе. Они публикуют в Сети фото одинаковых интерьеров и одного и того же кота с идентичным именем Пыня.