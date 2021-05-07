Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак одним из первых посетил обновленную экспозицию Поезд Победы на Белорусском вокзале в Москве. На фоне посягательств на историческую память таких проектов должно быть больше, уверен он.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак одним из первых посетил обновленную экспозицию "Поезд Победы" на Белорусском вокзале в Москве. На фоне посягательств на историческую память таких проектов должно быть больше, уверен он.К "Поезду Победы" добавили вагон, посвященный защитникам Брестской крепости и их семьям. Проект отвечает на вопрос, почему через столько лет необходимо отдавать дать памяти тем, кто погиб на войне, трудился в тылу, восстанавливал экономику нашей страны, сказал Турчак.Необходимо, чтобы таких проектов было как можно больше, убежден секретарь генсовета "ЕР". Особенно это актуально на фоне посягательств на историческую память, подчеркнул Турчак.Он напомнил о попытках переписать историю, оправдать нацистских преступников из стереть подвиг нашего народа из памяти."Такие современные проекты, как «Поезд Победы» – это как хорошая прививка для нашей молодежи», — добавил Турчак."Поезд Победы" – уникальная иммерсивная инсталляция. Она расположена в движущемся составе. Основу экспозиции составляет рассказанная от лица ветерана-железнодорожника история Великой Отечественной войны.В свой первый путь поезд отправился в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. С того момента передвижной музей посетил 38 городов, экспозицию осмотрели 85 тысяч человек.