Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД. По словам градоначальника, работы пройдут по нестандартной схеме.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД. По словам градоначальника, работы пройдут по нестандартной схеме.Облик Ленинского проспекта сложился много лет назад, это парадная магистраль Москвы, отметил Собянин. "Однако жизнь продолжается, и сегодня в этом районе идёт строительство новых станций метро, поэтому благоустройство Ленинского проспекта пройдёт по нестандартной схеме", – написал градоначальник в своем блоге.Участок от улицы Кравченко до МКАД – периферийный. Закончить его благоустройство планируется в этом году, уточнил мэр. После этого работы пройдут в головной и средней частях магистрали.Во время благоустройства устаревшую инфраструктуру обновят. При этом исторический облик Ленинского проспекта сохранится.Собянин отметил, что в прошлом году на Ленинском проспекте обустроили островки безопасности для пешеходов, убрали портившие вид магистрали воздушные провода.По словам градоначальника, ширина Ленинского проспекта позволяет выделить на нем места для велосипедного движения. Собянин отметил, что велодорожка протянется на 4,3 километра, вдоль нее откроют 18 станций проката велосипедов и самокатов.Также на проспекте организуют дополнительные парковочные места. В рамках благоустройства установят новые фонари, высадят зеленые насаждения, обновят остановки общественного транспорта.Собянин уверен: благоустройство сделает Ленинский проспект комфортнее. В первую очередь – для местных жителей, подчеркнул градоначальник.