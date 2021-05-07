Нужно ли вакцинироваться от COVID-19? Во всём мире начали действовать программы массовой вакцинации от COVID-19. Специалисты филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» во Владимирской ..

Нужно ли вакцинироваться от COVID-19?Во всём мире начали действовать программы массовой вакцинации от COVID-19.Специалисты филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» во Владимирской области рекомендуют ознакомиться с информацией, размещённой на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ (16+), чтобы каждый мог выделить самые важные факты в море противоречивой информации о действии новых вакцин.Уже год новости, связанные с пандемией нового коронавируса, не сходят с первых полос СМИ. По данным сайта, заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Анализируя накопившийся опыт борьбы с этим заболеванием, специалисты - медики единодушно сообщают: единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, - это вакцинация.Вакцины против COVID-19 соответствуют принятым на международном уровне требованиям в отношении безопасности и эффективности. Они прошли тщательную проверку при клинических испытаниях. ВОЗ и регулирующие органы непрерывно следят за использованием вакцин и проверяют, безопасны ли они.На защите мираВ России зарегистрированы 3 вакцины, основанные на разных типах действия.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи - Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»). Следом разработали ещё 2 отечественных препарата для прививки от COVID-19 - «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и препарат «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова РАН.В чём разница между типами действия каждого из них?Спутник V создан на основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения вакцины организм начинает вырабатывать антитела. Препарат вводят двукратно, с интервалом в 3 недели. В результате устойчивый иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации.«ЭпиВакКорона» основана на использовании пептидов - фрагментов белка SSARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм вакцина стимулирует выработку антител.Вакцинацию проводят двукратно, с интервалом в 2-3 недели.Устойчивый иммунитет формируется через 30 дней после второй вакцинации.Первые партии нового препарата «Кови-Вак» вышли на рынок в начале апреля.Его принцип действия связан с работой инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ. Вакцинацию проводят двукратно, с интервалом в 2 недели.Устойчивый иммунитет формируется на 14 день после второй вакцинации.Есть вопросы?Любой новый препарат вызывает закономерные вопросы. Мы подготовили ответы на самые распространённые из них. К слову, они - и самые важные. Итак, что надо знать о вакцинации против новой коронавирусной инфекции?Как долго действует защита против COVID-19?- Сейчас иммунитет подтверждён в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет - как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.Какие побочные явления можно ждать после введения вакцины?-Многие переносят вакцинацию без побочных явлений или с признаками лёгкого недомогания. И все же у некоторых вакцинированных могут наблюдаться следующие симптомы: кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические реакции.Можно ли заболеть ковидом из-за введения вакцины?- Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины - профилактические, т.е. защищают от заболевания. Заражение может произойти раньше при контакте с носителем инфекции, поэтому перед вакцинацией желательно сделать тест на COVID-19.Где нужно проходить вакцинацию и какие документы взять с собой?- Вакцину поставляют в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг либо непосредственно связавшись с выбранным медучреждением.На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС, который необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах.Как правильно подготовиться к вакцинации?- Вакцину можно вводить только здоровому человеку. Перед вакцинацией вас осмотрит врач, вам измерят температуру. Соберут сведения о контактах с инфицированными. Кроме этого, измерят уровень кислорода в крови, расскажут о возможных реакциях.Необходимо заполнить бланк информированного добровольного согласия.После прививки в течение 3-х дней рекомендуется: не посещать сауну или баню, при повышении температуры можно принять противовоспалительные препараты, избегать чрезмерных физических нагрузок, не употреблять алкоголь. При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства.Кому нельзя делать прививку от нового коронавируса?- К вакцинации есть противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидрооксид алюминия и др.) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.С учётом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование врача.Победа зависит от насПроизводители вакцин продолжают работать над созданием ещё более эффективных препаратов. Необходимо максимально наращивать скорость вакцинации, а также соблюдать уже ставшие привычными всем правила гигиены и безопасности. Исход войны с новым заболеванием зависит от каждого из нас.