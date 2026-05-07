Маленький мальчик заходит в ирландский магазин с большим горшком, подходит к прилавку и говорит продавцу:
- Мне, пожалуйста, полный горшок меда.
Продавец наливает мед и говорит мальчику:
- С тебя фунт и пять пенсов.
- Вы понимаете, у нас сейчас нет денег, но как только папа заработает, мы сразу же их принесем.
- Знаю я эти ваши штучки! А ну отдавай сюда мед!
(Отнимает горшок и выливает мед обратно).
Мальчик выходит с горшоком из магазина, заворачивает за угол и говорит, заглядывая в горшок: ""Дааа, а папа был прав. Hа пару бутербродов тут вполне хватит.""
еще анекдот!