Игорь Маковский вскоре может стать новым губернатором Владимирской области, об этом сообщает телеграм-канал, который посвящен политическим новостям в стране. Источник сообщил, гендиректор

Игорь Маковский вскоре может стать новым губернатором Владимирской области, об этом сообщает телеграм-канал, который посвящен политическим новостям в стране. Источник сообщил, гендиректор крупнейшей в стране электросетевой компании Игорь Маковский днем 7 июня объявил своему ближайшему окружению и родственникам о своем возможном назначении на должность главы 33-го региона. Якобы губернатор Сипягин “уже написал заявление об отставке”.