На железнодорожном переезде возле станции Запрудня в Талдомском городском округе Московской области поезд сбил автомобиль ВАЗ, передает сайт . На записи, сделанной из кабины машинистов, ..

На железнодорожном переезде возле станции Запрудня в Талдомском городском округе Московской области поезд сбил автомобиль ВАЗ, передает сайт "". На записи, сделанной из кабины машинистов, видно, что отечественный автомобиль выскочил перед пребывающим составом внезапно. В результате произошедшего погибли трое человек, находившихся в машине.