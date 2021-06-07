Об этом объявлено во время визита делегации Союзного государства во Владимирскую область.

В администрации Владимирской области состоялась встреча представителей региона с депутатами Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, входящими в состав комиссии по социальной и молодёжной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.Одна из инициатив комиссии – турнир международного уровня по боксу в Суздале. Для этого в городе-музее созданы все необходимые условия – материальная база, жители положительно относятся к этой перспективе. Проведение Международного турнира по боксу «Суздаль – Брест» будет поддержано Союзным государством.«Мы очень рады посетить древнюю Владимирскую землю и надеемся, что наше сотрудничество станет ещё эффективнее. Древняя русская столица как никто другой имеет право войти в новый национальный проект по туризму, который сейчас разрабатывается. Мы готовы всячески развивать регион, открыты для сотрудничества и верим, что жители станут постоянными участниками наших фестивалей, слётов, конкурсов и других мероприятий», − рассказала председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, сенатор РФ Елена Афанасьева.В рамках визита делегация также ознакомилась с культурным потенциалом Владимира и Суздаля, а также провела ряд совещаний по вопросам состояния и перспектив сотрудничества с Белоруссией.