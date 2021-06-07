В Клязьминском городке Ковровского района стартовал ежегодный конкурс на самую красивую деревню Владимирской области. Он проводится в 7 раз. Отбор будет проходить с 10 июня по 31 августа. До ..

В Клязьминском городке Ковровского района стартовал ежегодный конкурс на самую красивую деревню Владимирской области. Он проводится в 7 раз.Отбор будет проходить с 10 июня по 31 августа. До 10 июля состоится первый этап, на котором будут приниматься заявки.«Подать её могут инициативная группа населённого пункта или глава поселения», - уточнили организаторы.С 15 июля начнётся второй этап, на котором жюри предстоит посетить деревни. Победителей определят в более чем 50 номинациях по трём категориям- населённые пункты численностью до 150 жителей;- от 150 до 1000 жителей;- от 1000 до 3500 жителей.Призовой фонд составит:1 место – 100 тысяч рублей;2 место – 50 тысяч;3 место – 30 тысяч.Гран-при – 200 тысяч рублей.Ожидается, что участие в конкурсе будет подано более 150 заявок. Зарегистрироваться можно на официальном события.Ранее обладателями Гран-при «Самая красивая деревня Владимирской области» признавались:2015 год — село Чамерево, Судогодский район;2016 — сёла Бутылицы и Архангел, Меленковский район;2017 — деревня Вежболово, Собинский район;2018 — деревня Берково, Камешковский район;2019 — село Усолье, Камешковский район;2020 — село Клязьменский городок, Ковровский район.