В Клязьминском городке Ковровского района стартовал ежегодный конкурс на самую красивую деревню Владимирской области. Он проводится в 7 раз.
Отбор будет проходить с 10 июня по 31 августа. До ..
В Клязьминском городке Ковровского района стартовал ежегодный конкурс на самую красивую деревню Владимирской области. Он проводится в 7 раз.
Отбор будет проходить с 10 июня по 31 августа. До 10 июля состоится первый этап, на котором будут приниматься заявки.
«Подать её могут инициативная группа населённого пункта или глава поселения», - уточнили организаторы.
С 15 июля начнётся второй этап, на котором жюри предстоит посетить деревни. Победителей определят в более чем 50 номинациях по трём категориям
- населённые пункты численностью до 150 жителей;
- от 150 до 1000 жителей;
- от 1000 до 3500 жителей.
Призовой фонд составит:
1 место – 100 тысяч рублей;
2 место – 50 тысяч;
3 место – 30 тысяч.
Гран-при – 200 тысяч рублей.
Ожидается, что участие в конкурсе будет подано более 150 заявок. Зарегистрироваться можно на официальном события.
Ранее обладателями Гран-при «Самая красивая деревня Владимирской области» признавались:
2015 год — село Чамерево, Судогодский район;
2016 — сёла Бутылицы и Архангел, Меленковский район;
2017 — деревня Вежболово, Собинский район;
2018 — деревня Берково, Камешковский район;
2019 — село Усолье, Камешковский район;
2020 — село Клязьменский городок, Ковровский район.