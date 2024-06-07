Как будет выглядеть Торговая площадь Суздаля-юбиляра? Работы на знаковом объекте продолжаются....

Как будет выглядеть Торговая площадь Суздаля-юбиляра?Работы на знаковом объекте продолжаются. Зачем строители скрепили булыжник гранитным отсевом? Выясняла Кристина Иванова.- Вот смотрите, это, когда будет выметаться вот это все, - он будет иметь другой вид...Камушек к камушку, обещают, ляжет уже к середине июня. Гранитный отсев здесь для уплотнения, а его верхний слой будет вымыт. Как минимум, трижды, - заверяет Ваге Мхитарян - представитель компании субподрядчика.- Видите, там более темный участок, да, здесь - светлый. Здесь уже один раз промывали.Работы на Торговой площади Суздаля - центральная тема обсуждения для жителей города-музея. Люди волнуются, оставляют комментарии в соцсетях под фотографиями до и после. У субподрядчика - свой фотоальбом. Показывает, в каком состоянии принимали площадь.- Видите, где есть камни, где нет камней...Имеющиеся хранились на складе - там их почистили и вернули. Сейчас каждый при укладке аккуратно обстукивают деревянными молотками, чтобы не повредить.Объект, по словам строителей, непростой. Дополнительно пришлось искать ещё камни - более мелкие пустить на откосы, крупные - на площадь. Опыта мощения булыжником площадей, да еще таких - с историей - у подрядной организации ДСУ-3 нет. Пришлось отдать объект в субподряд. Компании СК "Эталон".Андрей Трусов - гендиректор ГУП ДСУ-3:- Общая сумма была контракта 46 миллионов. Но это не только этот объект. Сюда входит еще и западная сторона, где укрепление склона и плитка. Ежедневный контроль здесь и представителя заказчика, и стройконтроль заказчика - ежедневно присутствуют на объекте.На объекте присутствовал и представитель Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия. Но только на начальном этапе, чтобы не был задет памятник археологии - культурный слой на глубине в полтора метра.Светлана Иванова - замначальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Внешний вид инспекция не оценивает...- Это уже не наши полномочия, да. Потому что, повторюсь, - торговая площадь - не объект культурного наследия.В Инспекции подчеркивают: это не реставрация. Проект предусматривает "восстановление покрытия Торговой площади". Задача - сделать его крепким. И, конечно, соответствующим духу древнего города.Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова подчеркивает: вид- не финальный. Вода и гранитную крошку, как говорится, точит. Все согласовано.Алиса Бирюкова - глава администрации г. Суздаля:- Это решение проектировщиков было принято и подтверждено опытным путем, потому что перед зимним периодом отдельные участки площади были засыпаны разными видами отсева, и гранитный отсев показал себя лучшим образом, сцементировал лучше камень, укрепил его.В последний раз камень на Торговой площади здесь перекладывали в 1970. Работы проводились под руководством знаменитого архитектора, академика Игоря Столетова. Специалистов того времени уже нет. Технология, говорят проектировщики, стандартная.Наталья Мигаль - гендиректор ООО "Областное проектно-изыскательское архитектурно- планировочное бюро":- Навыка и опыта у современных строителей по мощению таких объектов не хватает. И поэтому пришлось по мере поступления проблемы ее решать. Наша задача - сделать удобное, твердое покрытие.И пока особых претензий у контролирующих к строителям нет. Да и контракт предусматривает 3 года гарантии. Переделки - за счет подрядчика. Срок сдачи - 1 июля. К юбилею все будет сделано, - обещают строители.Кристина Иванова, Александр Голубев и Андрей Синягин. "Вести-Владимир".