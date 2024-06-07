Как будет выглядеть Торговая площадь Суздаля-юбиляра?
Работы на знаковом объекте продолжаются....
Как будет выглядеть Торговая площадь Суздаля-юбиляра?
Работы на знаковом объекте продолжаются. Зачем строители скрепили булыжник гранитным отсевом? Выясняла Кристина Иванова.
- Вот смотрите, это, когда будет выметаться вот это все, - он будет иметь другой вид...
Камушек к камушку, обещают, ляжет уже к середине июня. Гранитный отсев здесь для уплотнения, а его верхний слой будет вымыт. Как минимум, трижды, - заверяет Ваге Мхитарян - представитель компании субподрядчика.
- Видите, там более темный участок, да, здесь - светлый. Здесь уже один раз промывали.
Работы на Торговой площади Суздаля - центральная тема обсуждения для жителей города-музея. Люди волнуются, оставляют комментарии в соцсетях под фотографиями до и после. У субподрядчика - свой фотоальбом. Показывает, в каком состоянии принимали площадь.
- Видите, где есть камни, где нет камней...
Имеющиеся хранились на складе - там их почистили и вернули. Сейчас каждый при укладке аккуратно обстукивают деревянными молотками, чтобы не повредить.
Объект, по словам строителей, непростой. Дополнительно пришлось искать ещё камни - более мелкие пустить на откосы, крупные - на площадь. Опыта мощения булыжником площадей, да еще таких - с историей - у подрядной организации ДСУ-3 нет. Пришлось отдать объект в субподряд. Компании СК "Эталон".
Андрей Трусов - гендиректор ГУП ДСУ-3:
- Общая сумма была контракта 46 миллионов. Но это не только этот объект. Сюда входит еще и западная сторона, где укрепление склона и плитка. Ежедневный контроль здесь и представителя заказчика, и стройконтроль заказчика - ежедневно присутствуют на объекте.
На объекте присутствовал и представитель Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия. Но только на начальном этапе, чтобы не был задет памятник археологии - культурный слой на глубине в полтора метра.
Светлана Иванова - замначальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:
- Внешний вид инспекция не оценивает...
- Это уже не наши полномочия, да. Потому что, повторюсь, - торговая площадь - не объект культурного наследия.
В Инспекции подчеркивают: это не реставрация. Проект предусматривает "восстановление покрытия Торговой площади". Задача - сделать его крепким. И, конечно, соответствующим духу древнего города.
Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова подчеркивает: вид- не финальный. Вода и гранитную крошку, как говорится, точит. Все согласовано.
Алиса Бирюкова - глава администрации г. Суздаля:
- Это решение проектировщиков было принято и подтверждено опытным путем, потому что перед зимним периодом отдельные участки площади были засыпаны разными видами отсева, и гранитный отсев показал себя лучшим образом, сцементировал лучше камень, укрепил его.
В последний раз камень на Торговой площади здесь перекладывали в 1970. Работы проводились под руководством знаменитого архитектора, академика Игоря Столетова. Специалистов того времени уже нет. Технология, говорят проектировщики, стандартная.
Наталья Мигаль - гендиректор ООО "Областное проектно-изыскательское архитектурно- планировочное бюро":
- Навыка и опыта у современных строителей по мощению таких объектов не хватает. И поэтому пришлось по мере поступления проблемы ее решать. Наша задача - сделать удобное, твердое покрытие.
И пока особых претензий у контролирующих к строителям нет. Да и контракт предусматривает 3 года гарантии. Переделки - за счет подрядчика. Срок сдачи - 1 июля. К юбилею все будет сделано, - обещают строители.
Кристина Иванова, Александр Голубев и Андрей Синягин. "Вести-Владимир".