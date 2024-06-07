На заседании Заксобрания Владимирской области обсудили госпрограмму малоэтажного строительства для...

На заседании Заксобрания Владимирской области обсудили госпрограмму малоэтажного строительства для семей с 7 детьми и болееРазработать госпрограмму малоэтажного строительства для семей с 7 детьми и более. С таким предложением выступила спикер областного парламента.Актуальные вопросы поддержки обсудили на заседании секции "Благополучие семей с детьми", модератором которого была Ольга Хохлова. Оно прошло в рамках подготовки к Всероссийской конференции по Десятилетию детства, которая пройдет в Москве в середине июня.Председатель Владимирского Заксобрания уверена: жилищный вопрос семей важно решать в первую очередь. Нужно уделить особое внимание социальной аренде. Не спешить сворачивать программы предоставления бесплатной земли многодетным, а промониторить, какие участки получают семьи, везде ли есть коммуникации.Ольга Хохлова также сделала акцент на профилактике социального сиротства, предложив провести ревизию законов и мероприятий, направленных на поддержку материнства и ответственного родительства.А еще спикер выступила с инициативой уточнить статус "студенческой семьи" и разработать комплекс мер для поддержки молодых супругов, которые только собираются стать родителями.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Семейные общежития. Нам нужно вернуться к этому, чтобы молодежь не боялась трудностей, что, если они сейчас создадут семью, то все, - у них карьера рушится. Мы в свое время и рожали детей, и учились, получили несколько образований, и все получилось.