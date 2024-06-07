В рамках ПМЭФ-2024 ВТБ и Фонд пенсионного и социального страхования РФ подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках ПМЭФ-2024 ВТБ и Фонд пенсионного и социального страхования РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены взаимодействовать при реализации цифровых и социальных проектов. Соглашение подписали президент–председатель правления банка Андрей Костин и председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков.В рамках договоренностей стороны планируют активно развивать цифровые решения и онлайн-сервисы. Это позволит ускорить цифровизацию процесса получения денежных выплат, поддержать социальные инициативы, повысить финансовую грамотность, создать комфортные условия для пенсионеров и других категорий населения, получающих соцвыплаты, сделать более безопасным и удобным процесс идентификации, обеспечит доступ к востребованным финансовым сервисам и продуктам.«Социальная поддержка играет важную роль в формировании общества, создает условия для достойной жизни россиян. Банк стремится расширять ее доступность. Мы развиваем сотрудничество с СФР и другими госорганами, интегрируем востребованные и социально важные сервисы в свои каналы. Пользователю остается сделать несколько кликов онлайн, чтобы запрос был направлен в нужное ведомство. Мы продолжаем системную работу по реализации госпрограмм и социальных проектов СФР и подведомственных учреждений», — отметил Андрей Костин.«Наши компании связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В прошлом году мы успешно реализовали проект по заблаговременной работе с предпенсионерами и в дальнейшем собираемся продолжить плотное взаимодействие. Не так давно мы приступили к беззаявительному назначению ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Обмен данными с банком позволяет сделать это быстро и проактивно — без участия заявителя. Также в рамках сотрудничества проводится работа по повышению финансовой грамотности пенсионеров, информированию и консультированию по вопросам социального и пенсионного обеспечения. Это позволяет повысить уровень осведомленности граждан о своих правах и возможностях получения социальной поддержки», — рассказал Сергей Чирков.