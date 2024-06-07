Хозяин, я тебя жду!: во Владимире собака по имени Лисичка ищет дом
Сейчас - наша постоянная...
"Хозяин, я тебя жду!": во Владимире собака по имени Лисичка ищет дом
Сейчас - наша постоянная рубрика "Хочу домой". О бездомных питомцах, которым ищут любящих хозяев.
Когда-то Лисичка жила в ужасных условиях. В доме, откуда её и других собак пришли забирать волонтёры, из еды на полу были только хлебные сухари.
Лисичка с радостью поверила незнакомым людям. Как рассказывают сами волонтёры, собака ни минуты не может прожить без объятий.
Открытая, наивная, очень искренняя и дружелюбная. Лисичка прекрасно ходит на поводке, ладит с другими собаками.
Среднего размера, привита, стерилизована и уже обработана от клещей.
Больше о ней расскажут по телефону ответственного волонтёра: 8 904-591-50-28