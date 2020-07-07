Британские таблоиды заявили, что 38-летняя герцогиня Сассекская собирается стать мамой во второй раз. Сама Меган Маркл до сих пор не прокомментировала данное заявление.

Британские таблоиды заявили, что 38-летняя герцогиня Сассекская собирается стать мамой во второй раз. Сама Меган Маркл до сих пор не прокомментировала данное заявление.Первыми, кто рассказал о радостном событии в королевской семье, стали журналисты издания Life&Style. Анонимные инсайдеры заверили, что Меган Маркл и принц Гарри снова готовятся стать родителями. По словам приближенных к британской семье, бывшая актриса много времени проводит на свежем воздухе и начинает обзаводиться новыми товарами для малыша.Поклонники Меган Маркл предположили, что именно по этой причине девушка перестала появляться на публике и сопровождать герцога на званных ужинах. В то время, как таблоиды Британии вовсю расписывают будущие роды актрисы, сама Меган выбирает имя для будущего наследника.Поговаривают, что и семья принца Гарри уже знает о скорейшем пополнении. Королевские биографы сообщили, что Меган лично рассказала Елизавете II трогательную новость еще в начале мая.6 Май 2020 в 12:57 PDTНапомним, что последнее время ссоры между членами королевской семьи стали частым явлением. Меган Маркл высказалась по поводу эгоистичного отношения представителей принца Гарри. Девушка была уверена, что семья никаким образом не пытается отстаивать ее права, а только подливает масла в огонь и дает СМИ новые поводы для обсуждения. Сейчас бывшая актриса вместе с принцем живет в Лос-Анджелесе. Пара намерена начать новую жизнь вне королевской семьи.