Главный бухгалтер, работающий в удалённом режиме, может заработать в России до 250 тыс. рублей в месяц, следует из отчёта сервиса Работа.ру.

Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой, — приводит комментарий РИА Новости.Как поясняют авторы исследования, речь идёт о должности главного бухгалтера в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом.На высокую зарплату на удалёнке также может претендовать переводчик с английского языка (150—200 тыс. рублей) и менеджер по развитию бизнеса с опытом работы от трёх лет и развитыми навыками ведения переговоров и подготовки коммерческих предложений (от 100 тыс. рублей).Кроме того, зарплату до 120 тыс. рублей при дистанционной работе предлагают специалисту по контекстной рекламе с опытом от одного года и умением работать в системах Яндекс.Директ, Google AdWords, Google Analytics, Яндекс.Метрика, а доход до 110 тыс. рублей — PHP-программисту с опытом работы на платформе Shopware от трёх лет.