В июле выплату получили более 12 тысяч семей

Во Владимирской области все семьи с детьми от трёх до семи лет получили ежемесячные выплаты за июль. Об этом сообщили в региональном Департаменте социальной защиты.По данным департамента, в июле выплату получили более 12 тысяч семей на 14,5 тысяч детей. Суммарно семьям выплатили 78,3 млн рублей. Всего с начала 2020 года семьям с детьми выплатили уже более полумиллиарда рублей.Напомним, что граждане подают заявление в установленной форме, включающей в себя сведения о доходах и составе семьи, запись о браке. Решение о назначении выплаты принимается не позднее 20 рабочих дней.