7 июля представителями правоохранительных органов был
задержан советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов. Он обвиняется в
государственной измене. Как сообщается, в отношении ..
7 июля представителями правоохранительных органов был
задержан советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов. Он обвиняется в
государственной измене. Как сообщается, в отношении фигуранта будут проводиться
все необходимые следственные действия.
Задержание советника гендиректора Ивана Сафронова никак не
скажется на работе организации, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".
Напомним, что 30 летний Иван Сафронов – бывший журналист
"Коммерсанта" и "Ведомостей". Во время
своей журналисткой деятельности, он освещал деятельности оборонно-промышленного
комплекса. В мае Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина
по информационной политике, сообщает .