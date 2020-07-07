7 июля представителями правоохранительных органов был задержан советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов. Он обвиняется в государственной измене. Как сообщается, в отношении ..

7 июля представителями правоохранительных органов былзадержан советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов. Он обвиняется вгосударственной измене. Как сообщается, в отношении фигуранта будут проводитьсявсе необходимые следственные действия.Задержание советника гендиректора Ивана Сафронова никак нескажется на работе организации, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".Напомним, что 30 летний Иван Сафронов – бывший журналист"Коммерсанта" и "Ведомостей". Во времясвоей журналисткой деятельности, он освещал деятельности оборонно-промышленногокомплекса. В мае Сафронов стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозинапо информационной политике, сообщает .