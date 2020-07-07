Когда-то Валентина Клягина была звездой советского кинематографа. Многие поклонники кино знают ее благодаря эпизодическим ролям в фильмах Гардемарины, вперед! и Сказ про то, как царь Петр арапа женил. Актриса подавала большие надежды и привлекала внимание многих режиссеров того времени, но все изменилось после смерти мужа Валентины.

Когда-то Валентина Клягина была звездой советского кинематографа. Многие поклонники кино знают ее благодаря эпизодическим ролям в фильмах "Гардемарины, вперед!" и "Сказ про то, как царь Петр арапа женил". Актриса подавала большие надежды и привлекала внимание многих режиссеров того времени, но все изменилось после смерти мужа Валентины.Тогда жизнь Клягиной заметно изменилась. Молодая актриса замкнулась в себе и пережила два инсульта, приковавших ее к дивану в собственной квартире. Теперь Валентина Клягина ведет затворнический образ жизни и старается ни с кем не контактировать.Андрей Малахов решил узнать истинную причину столь сильных изменений в жизни артистки и наткнулся на ужасающую картину, которая распахнулась перед редакцией России 1, приехавшей в квартиру Валентины Клягиной. На кадрах отчетливо видны обшарпанные стены и грязная посуда, прикрытая различным хламом. Сама же артистка призналась, что уже около 30 лет никто не занимался ремонтом жилой площади.Тревогу забили соседи звезды советского кино и ее однокурсник Владимир Шихов, видевшийся с Валентиной восемь лет назад. По словам мужчины, Клягина всегда была скромным и закрытым человеком, но сейчас она превратилась в маниакального затворника. Артистка призналась, что все эти годы она просто ждала, когда ее переселят, а дом снесут. Но подобного чуда так не произошло, в то время, как квартира Валентины превратилась в помойку.Клягина добавила, что ее образ жизни обусловлен не только проблемами со здоровьем, но и тяжелыми отношениями с родным сыном. Теперь Валентина осталась один на один со своими переживаниями. Помогает ей отвлечься только телевизор или глубокий полуденный сон. Многие соседи артистки отметили, что даже не подозревали о ее звездном прошлом. Калягина скрывалась от них и не делилась жизненными историями."Сын, я бы хотела, чтобы он слез с моей шеи. Он привел сожительницу. Они оба живут в квартире, всем пользуются, а я за это только плачу. Моя жизнь сузилась до дивана и телевизора. Я живу, как Обломов", – расплакалась артистка в прямом эфире.Советская актриса рассказала, что долгое время приходила в чувства после второго инсульта. Стоит отметить, что с родными сыновьями она предпочитает не общаться. Старший наследник звезды живет в другой квартире на ВДНХ, где раньше жила его бабушка.