В городе ведётся подготовка к 1000-летию.

В Суздале продолжается благоустройство города к его 1000-летию. В 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и преображение жемчужины «Золотого кольца» выделили 154,2 млн рублей.Деньги будут потрачены на реконструкцию котельной на улице Лесная, обновление двух километров водопроводных сетей, три артезианские скважины, канализационную насосную станцию, шесть километров сетей уличного освещения.«В исторической части оборудуют парковки, отремонтированы три пешеходных моста и 7,5 километров тротуаров, разработаны проекты благоустройства смотровой площадки на Ильинском лугу, скверов около мемориала «Вечный огонь» и памятника Д.М. Пожарскому», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Платные автостоянки на 2000 машин появятся на въезде и в исторической части Суздаля. Стоянки заработают к 2023 году.6 июля с рабочим визитом город посетил Владимир Сипягин. Он ознакомился с планами благоустройства, а также осмотрел участок под строительство новой школы на 1200 мест.Глава местной администрации доложил губернатору, что определён подрядчик, который разработает проект. Получены технические условия на подключение объекта к электричеству и газу.«В учреждении построят спортивный блок с двумя бассейнами и двумя спортзалами, столовая. Планируется также строительство пансионата на 100 мест, который в летнее время сможет принимать детей в качестве дневного лагеря, а в остальное время размещать спортсменов, приезжающих в Суздаль на соревнования», - пояснили главе региона.Напомним, что для древнего города разработана «Дорожная карта» по подготовке к юбилею. Перечень объектов строительства и реконструкции утвержден федеральным и региональным оргкомитетами.