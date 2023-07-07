В столице снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов.

В столице снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов.В Москве создается крупнейший в России медиакластер. Об этом в своем рассказал мэр столицы Сергей Собянин."Чтобы московское кино двигалось вперёд, было конкурентным и открылись технологические возможности совершенно другого уровня. Задача — организовать павильоны завтрашнего дня", – написал градоначальник.У кластера будет три площадки. В марте начались работы на одной из них – МЕТМАШ на Рязанском проспекте. Там появится инфраструктура для производства фильмов полного цикла.По словам Собянина, реконструкция первых 10 корпусов завершится в текущем году. Там разместят павильоны для съемок кино и рекламы, Дом костюма и реквизита, школу кинематографа.Мэр уточнил, что в кластере также откроется Центр визуальных технологий, Инновационный центр разработок для киноиндустрии и 12 павильонов. В 2026 году все работы завершатся.Градоначальник обратил внимание, что в состав кластера войдет кинопарк "Москино" и обновленная . Он выразил уверенность, что площадки привлекут лучших производителей контента и станут точками притяжения жителей столицы.За последние годы общий доход в творческих отраслях Москвы и составил четыре триллиона рублей. С 2020 года предпринимателей поддерживает Агентство креативных индустрий.