Стороны также подвели итоги осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.

Александр Авдеев обсудил с Ростехнадзором подготовку к отопительному сезону во Владимирской области. Стороны также подвели итоги осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.В прошлом году 64% городов и районов получили паспорта готовности к отопительному периоду. Рост составил 10%.«Зашла речь шла об эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных. Таковых насчитывается около 30. Ряд ГТС отремонтирован в прошлом году. В 2023 году капитальные ремонты уже проводятся на объектах в Александровского, Гусь-Хрустального и Суздальского районов», - уточнили в пресс-службе губернатора.По итогу совещания принято решение о необходимости продолжения и совершенствования взаимодействия с ведомством.