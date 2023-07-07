Тройка лидеров не изменилась.

Тройка лидеров не изменилась.Группа "ПИК" по итогам первого полугодия сохранила звание самого крупного застройщика Московского региона. Компания ввела 993 тыс. кв. м в составе 30 новостроек. Основную деятельность компания осуществляет в Москве, на которую пришлось 62% от всего объема строительства.Только за июнь "ПИК" вывел на рынок новый проект в Мытищах, а также объявил о старте продаж новых корпусов в трех строящихся жилых комплексах. Цены в новинке рынка стартуют от 4,4 млн рублей за студию площадью 19,8 кв. м.Второе место занимает "Самолет", построивший в первом полугодии 790 тыс. кв. м жилья. По итогам года компания рассчитывает ввести 2,13 млн кв. м.В течение июня застройщик открыл продажи новых корпусов в составе ЖК "Новое Внуково" в Новой Москве и в подмосковном проекте . Цены на квартиры начинаются от 5,6 млн и от 3,6 млн рублей соответственно.Замыкает тройку группа "ЛСР", построившая с начала года 302 тыс. кв. м жилья. В июне застройщик открыл продажи в очередной секции в одном из корпусов в составе квартала рядом с метро "Солнцево" на западе столицы. Всего в секции запроектировано 306 лотов. Стоимость жилья – от 6,1 млн рублей.