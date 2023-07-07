Новый груз отправлен из Владимирской области в зону СВО. Очередной гуманитарный груз на фронт...

Новый груз отправлен из Владимирской области в зону СВО.Очередной гуманитарный груз на фронт направило волонтёрское движение Za Наших-33 регион. Отправка прошла с пункта сбора в Покрове.Владимирским бойцам отправили технические средства: от антидроновых ружей и коптеров до раций, медицинские комбинезоны, лекарства, стерильные повязки, бинты. Груз собран на средства волонтёров движения Za наших со всей Владимирской области. Кроме Камаза, наполненного гуманитарной помощью, на передовую уехал УАЗ Патриот. Автомобиль высокой проходимости куплен специально для бойцов.- С любовью из города Владимира, патриоты, победа будет за нами! Вера и сплочённость всех наших людей доведёт нужную цель до конца.Напомним, группу "Zа Наших 33 регион" создали жительницы Владимирской области. Мамы, жены, сёстры, подруги и бабушки владимирских бойцов. Грузы в зону специальной военной операции регулярно доставляют водители-волонтёры.