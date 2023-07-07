Мужчина приобрел их у неизвестного лица. Он хранил алкоголь в гараже, чтобы в дальнейшем продать его и заработать. Как сообщили в управлении ФСБ, у 49-летнего жителя Владимира обнаружили в

Мужчина приобрел их у неизвестного лица. Он хранил алкоголь в гараже, чтобы в дальнейшем продать его и заработать. Как сообщили в управлении ФСБ, у 49-летнего жителя Владимира обнаружили в гараже 4000 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму около 733 800 рублей. Еще два года назад весь алкоголь изъяли, а в мае прошлого года возбудили уголовное дело.