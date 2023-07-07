В День семьи, любви и верности во Владимирской области будет запрещена продажа алкоголя. Напомним,...

В День семьи, любви и верности во Владимирской области будет запрещена продажа алкоголя.Напомним, еще 9 лет назад - 14 октября 2014 года при губернаторе Светлане Орловой был принят Областной закон № 111-ОЗ «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области». В нём говорится о том, что в определённые праздничные дни продажа напитков «с градусом» в магазинах и супермаркетах запрещена.Таким образом, 8 июля 2023 года нельзя будет купить любые алкогольные напитки, включая пиво и пивную продукцию.Злостным нарушителям в этот праздничный день грозят штрафы до 100 тысяч рублей.К слову, в ресторанах и кафе продажа алкогольных напитков не запрещена.Фото: pxfuel.com