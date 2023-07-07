Владимирцев просят помочь девочке с церебральным параличом из Мурома. Жительнице Мурома- 9-летней...

Владимирцев просят помочь девочке с церебральным параличом из Мурома.Жительнице Мурома- 9-летней Веронике Поликарповой- требуется помощь. У ребёнка - детский церебральный паралич и эпилепсия. Помочь девочке вместе с "Русфондом" можете и вы, зрители нашего канала.Валерия усаживает дочку на специальный тренажер. Каждый день для девятилетней Вероники- ещё один шаг к полноценной жизни. С момента последней операции- дорзальной ризотомии- прошло больше полугода. Сегодня занятия на аппарате - единственная возможность реабилитации.Валерия Поликарпова, мама Вероники:- Ногу надо разрабатывать.Потому что одна нога очень сильно повреждена, а вторая ну более или менее вытянули с помощью туторов, утяжелителей. Вытягивали ножку.Вероника родилась "дюймовочкой", весом в 1300 граммов. Раньше срока на 2 месяца. Развивалась с отставанием. Диагноз -детский церебральный паралич- малышке поставили в 8 месяцев. А весной 2019-ого случился первый приступ эпилепсии. Семья не сдаётся. Помочь Веронике смогли в московском институте медицинских технологий. У девочки улучшилась моторика рук, пополнился словарный запас. Вероника ест ложкой, пьёт из кружки, любит играть. Всего курсов лечения было 7. Оплатить один из них помог Русфонд.Валерия Поликарпова, мама Вероники:- Успехи хорошие.Она сразу у меня стала и голову держать и психическое расстройство разом прошло.Мы начали гулять, в магазины ходить. В общем, вздохнули с облегчением.Неврологи Института медицинских технологий подчеркивают: девочке нужен еще один курс. Он необходим для коррекции тонуса мышц, улучшения координации, психоэмоционального состояния и развития речи. Вероника любит слушать музыку и рисовать. Её главная мечта - встать.Валерия Поликарпова, мама Вероники:- У неё в глазах видно, что она хочет встать. Особенно когда маленькие детки такие вот - в годик, только начинают ходить.. Она раньше вот прямо плакала, когда их видела.Она на коляске. Она их видит - у неё аж слезы. Я ей говорю : "Да ты пойдешь тоже у меня". Она : "Нет..."Я говорю : "Да пойдешь".Стоимость лечения - 241 тысяча рублей. Помочь Веронике Поликарповой можете и вы, зрители телеканала "Россия". Для помощи Веронике отправьте на короткий номер 5542 смс со словом "ДЕТИ" и любую сумму. Например, "ДЕТИ 100". Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда.Александра Лебедикова,Илья Хлудов "Вести-Владимир"