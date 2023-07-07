Во Владимире в блокаду на стоянке у рынка Тандем попали рейсовые автобусы. Предприниматели спорят...

Во Владимире в блокаду на стоянке у рынка Тандем попали рейсовые автобусы.Предприниматели спорят из-за проезда. Кто и кому мешает, выяснял Максим Калашников.Проезд закрыли. Автобусы стоят.- До какого времени вам сказали не открывать шлагбаум?- До утра понедельника.Для водителей рейсовых и туристических автобусов проехать к гаражам теперь целое испытание. Владельцы одного из торговых зданий на рынке Тандем закрыли проезд шлагбаумом, а другие пути перегородили бетонными плитами. Но не учли - дорогой пользуются не только они.Александр Солодов, генеральный директор транспортной компании:- У нас первые рейсы идут в 7:15 - на Ярославль. Автобус идёт рейсовый, с вокзала. Он у нас просто не может ездить. Он выехать отсюда не может. Ни заехать, ни выехать!Проехать можно, но за это нужно заплатить. Серьёзность намерений подтверждают разосланные владельцам и арендаторам промышленных территорий договоры.Александр Солодов, генеральный директор транспортной компании:- 15 000 за транзит и обслуживание дорожного покрытия. 5 тысяч за услуги обеспечения контрольно-пропускного режима.Сумма в итоге получится не маленькая, если каждый месяц собирать такую плату как минимум с 15-ти организаций, говорит Александр Солодов.Предприниматели готовы в складчину чистить проезд от снега зимой. В остальном считают, что на них просто хотят нажиться.Представители компании, которая перекрыла дорогу, проблемы не видят.- Проезд закрыт у нас. Мы заехать не можем, не выехать.- Где закрыт?- Шлагбаум.- Вам же давали эти телефоны. Кто будет открывать - можно список давать. И всё.- Как? Вы нам прислали - вот смотрите. Официальные письма.- Я документы … не знаю.- Вот, смотрите. Официальные письма.- Я документы … не знаю.- А кто знает? Трошин сказал - не знает.- Я не составлял ничего.- Я понимаю. А кто знает?- Юрист, наверное. Бумагу составляет юрист.В попытке разобраться Александр дошел не только до собственников шлагбаума, но и до прокуратуры. Пока никаких результатов.Чтобы не очутиться в полной блокаде, транспорт перевозчик обслуживает теперь вне родных боксов. Исправность техники перед выездом водители вынуждены оценивать "на глаз".Георгий Никитаев, замдиректора по эксплуатации компании-перевозчика:- Водители приходят, осматривают визуально. Внешне так посмотрел вроде всё нормально, подтёков нет. И выезжает. А на яму он попасть не может - потому что ворота въездные в основном закрыты с утра. А по субботам и воскресеньям - в субботу с 10.00 до 14.00 заезд разрешён. В воскресенье база закрыта, сюда мы попасть не можем.Подвижной состав перевозчика ежедневно осуществляет рейсы из Владимира в Муром, Иваново, Ярославль и Нижний Новгород. Если проблему не решить, неровен час однажды кто-то просто не дождется своего автобуса.Максим Калашников, Андрей Беляков. «Вести-Владимир»