Фрунзенский районный суд оштрафовал владельца спиртного на 250 тысяч рублей.

Во Владимирской области ФСБ конфисковала 4000 бутылок поддельного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Сивуха изъята у 49-летнего жителя Владимира. В январе и июле 2021 года владимирец купил у неустановленных лиц партию спиртного без акцизов, которую с целью сбыта хранил в гараже. В один из дней к мужчине наведались чекисты. В боксе они нашли 4000 бутылок немаркированной продукции на 733 тысячи рублей.На фигуранта завели уголовное дело. В прошлом месяце Фрунзенский районный суд оштрафовал обвиняемого на 250 тысяч рублей.