Во Владимирской области спасатели предупредили о дожде с градом и сильных порывах ветра. Во...

Во Владимирской области спасатели предупредили о дожде с градом и сильных порывах ветра.Во Владимире и по области ожидается сильный дождь, гроза, местами град, порывы ветра могут достигать 18 м/с, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.А также нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей Владимирской области в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба компании.К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и 128 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной посменной работе в любых условиях.Фото: https://www.pxfuel.com