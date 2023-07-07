Во Владимирской области участник СВО женился на девушке из Краснодара. Необычная свадьба прошла...

Во Владимирской области участник СВО женился на девушке из Краснодара.Необычная свадьба прошла накануне в Коврове. Там поженили участника специальной военной операции и его избранницу, молодые люди оба из Краснодарского края. Роспись провели по ускоренной схеме. На церемонии побывала Мария Городская.Сергей и Анна вместе три года. Познакомились в кругу общих друзей. Сергей долго и красиво ухаживал. И в итоге покорил ее сердце.Анна Орлова, невеста:- Заботливый, добрый. Всегда всем помогает. Меня всегда ставит на первое место.Сергей, напротив, как в романтичных фильмах, влюбился в Анну с первого взгляда.Сергей Вышников, жених, участник СВО:- Когда мы только-только встретились, и я её издалека увидел, это был самый милый и красивый человек.Хрупкая Анна поехала за ним в Ковров, бросив учёбу и даже оставив родных в Краснодарском крае. Сергей - участник СВО. Ушёл служить по контракту, потому что "родина позвала". Но успел перед этим сделать предложение руки и сердца.Анна Орлова, невеста:- Я была на работе. Он приехал и подарил мне кольцо. Я даже не ожидала. Удивилась очень, расплакалась.Она ждала его несколько месяцев. Пообещали друг другу, как вернётся - сыграют свадьбу.- Раз, два, три! Полетели!Анна признаётся, всё произошло так, как она мечтала. Поздравляли молодых и уже долго и счастливо женатые пары. У Галины и Владимира ЗабОтиных сегодня годовщина - 39 лет вместе. Говорят, что секрет тёплых семейных отношений на самом деле очень прост.Владимир и Галина Заботины:- В терпении. В уважении. И ещё в общих интересах. Мы вместе работаем. Поэтому и в радости, и в горе - у нас всё вместе.Сейчас молодожёны Анна и Сергей мечтают о детях. Хотят большую семью, как минимум двоих детей - мальчика и девочку.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".