Во Владимирской области житель Ковровского района пойдёт под суд за вырубку 81 сосны. Об этом...

Во Владимирской области житель Ковровского района пойдёт под суд за вырубку 81 сосны.Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Как стало известно, в марте этого 2023 года мужчина без специальных разрешительных документов, спилил в лесу (в Ковровском районе) 81 сырорастущую сосну.Далее он попросил своих знакомых помочь ему в погрузке срубленных стволов деревьев в автомобиль ГАЗ-33021. За услугу мужчина заплатил.После этого древесину перевезли на арендованную им пилораму.В последствие из сосны изготавливались брусья для продажи.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области поясняет:«По ходатайству следователя в качестве обеспечительной меры по возмещению причинённого ущерба на автомобиль обвиняемого стоимостью 200 тысяч рублей был наложен арест. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу».В данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области