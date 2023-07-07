Во Владимирской области житель Ковровского района пойдёт под суд за вырубку 81 сосны.
Об этом...
Во Владимирской области житель Ковровского района пойдёт под суд за вырубку 81 сосны.
Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Как стало известно, в марте этого 2023 года мужчина без специальных разрешительных документов, спилил в лесу (в Ковровском районе) 81 сырорастущую сосну.
Далее он попросил своих знакомых помочь ему в погрузке срубленных стволов деревьев в автомобиль ГАЗ-33021. За услугу мужчина заплатил.
После этого древесину перевезли на арендованную им пилораму.
В последствие из сосны изготавливались брусья для продажи.
Пресс-служба УМВД России по Владимирской области поясняет:
«По ходатайству следователя в качестве обеспечительной меры по возмещению причинённого ущерба на автомобиль обвиняемого стоимостью 200 тысяч рублей был наложен арест. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу».
В данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области