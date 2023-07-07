Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева доверила организацию похорон чужому человеку. На то была ее воля.

Народная артистка РСФСРЛюдмила Хитяевадоверила организацию похорон чужому человеку. На то была ее воля.Звезда советского кинофильма "Тихий дон" на своем веку перенесла немало горя и радостей. Все-таки 92 года — большой срок. Однако внезапный удар судьбы сразил ее наотмашь. На склоне лет женщину разбила смерть единственного сына. Людмила Хитяева потеряла свою кровиночку, плоть и кровь.Похороны родного человека — сложный процесс эмоционально и физически. Преисполняясь материнской скорбью, артистка оперативно заказала гроб и венки для сына. При этом подготовка к церемонии осложнилась формальностями, так как Людмила Хитяева задумала предать тело земле в конкретном месте.Наконец, стало известно, что звезду не бросили в тяжелой ситуации. Пенсионерка вышла на связь и рассказала, что обратилась за помощью к агенту ритуальных услуг. Людмила Хитяева положилась на опытного специалиста, поэтому обозначенные запросы удалось удовлетворить."Я сейчас на кладбище. Все решаемо, я все решила сама" — заявила актриса в разговоре с . Она добавила, что ей уже готовят могилу для захоронения сына.Напомним, наследник знаменитости скончался 5 июля — через два дня после возвращения из реабилитационного центра, куда его определила Людмила Хитяева. У мужчины были проблемы с сердцем, он умер в 69 лет.