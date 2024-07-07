Несовместимость по факторам крови стала причиной внутриутробного иммунологического конфликта.

По информации пресс-службы ОДКБ Владимира, по системе Келл мать новорождённого пациента имела редкий фактор. Чаще всего гемолитическая болезнь плода связана с резус фактором, но в данном случае причиной стали антигены.Антигены матери не вредят самой женщине, однако для ребёнка они опасны. Проявления болезни могут быть как в виде анемии, так и в виде смерти внутри утробы. В отделении реанимации ребёнку сделали заменное переливание крови, что и смогло стабилизировать состояние маленького пациента.