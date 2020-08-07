Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что 51-летняя Светлана Бондарчук собирается замуж за своего 40-летнего избранника, фотографа Сергея Харченко. Звезда не комментирует слухи, однако и не скрывает скорых перемен в жизни.

Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что 51-летняя Светлана Бондарчук собирается замуж за своего 40-летнего избранника, фотографа Сергея Харченко. Звезда не комментирует слухи, однако и не скрывает скорых перемен в жизни.Многие поклонники заметили, что модель стала реже появляться в соцсетях. Конечно, это отнесли к тому, что у артистки слишком много забот, связанных с предстоящим бракосочетанием. Источники сообщают, что торжество намечено на 15 августа, однако вся остальная информация держится в строжайшем секрете.Поговаривают, организацией мероприятия занимается Андрей Фомин, который готовил свадьбу для Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Однако Светлана выдвинула еще более жесткие требования. Она запретила показывать в соцсетях свое платье, украшение залов, а также фотографии праздника даже после торжества.Гости пока тоже пребывают в неведении. В приглашениях, которые разослали молодожены, нет ни адреса, ни времени. Обо всем друзья пары узнают лишь за несколько часов до свадьбы. Пожалуй, по части секретности Светлана Бондарчук точно превзойдет бракосочетание бывшего мужа с молодой актрисой.27 Янв 2019 в 5:17 PSTНапомним, бизнес-леди и фотограф вместе уже больше года. Пара живет в квартире на Патриарших прудах в Москве. Периодически у влюбленных гостит дочь Сергея Харченко Юнна. Светлана Бондарчук прекрасно ладит с девочкой, так что выбором отца малышка явно довольна.