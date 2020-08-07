По требованию инспектора продукция неизвестного происхождения снята с реализации.

В Ковровском районе индивидуальный предприниматель реализовывал мясо неизвестного происхождения. По информации регионального Россельхознадзора, мясо свинины в количестве 30 кг в магазине продавалось без ветеринарных сопроводительных документов.По факту выявленного нарушения в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении. По требованию инспектора продукция неизвестного происхождения снята с реализации.