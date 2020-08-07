Стало известно, что с 5 августа она стала главным управляющим директором компании.

Стало известно, что с 5 августа она стала главным управляющим директором компании.Что должно означать передачу ей, ранее занимавшей кресло замгендиректора ЕРИЦ, полномочий оперативно управлять предприятием. В то же время, по данным Единого госреестра юридических, лиц генеральным директором компании ООО «ЕРИЦ Владимирской области» по-прежнему значится Дмитрий Ермолаев. Так что ситуация с руководством Единого расчетного центра, через который проходят платежи за ЖКХ, становится все более и более запутанной.Напомним, что на состоявшемся 11 июня 2020 года суде, было вынесено решение о признании незаконным, недействительным решение внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» от февраля 2020 года о расторжении контракта с прежним гендиректором Дмитрием Ермолаевым.А 18 июня следком возбудил уголовные дела в отношении занимавшей этот пост после Ермолаева Нелли Титовой. Пресс-служба УФСБ по Владимирской области сообщила, что по версии следствия, в феврале Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей. Тогда же Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей.